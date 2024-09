Mercato : Le feuilleton de l’été n’a jamais changé au PSG !

Axel Cornic

Depuis la fin du mercato les langues se délient enfin autour de l’un des plus gros dossiers de l’été. Souvent lié au Paris Saint-Germain, Victor Osimhen n’a finalement pas bougé du Napoli et les tensions se font de plus en plus fortes, puisqu’après l’arrivée de Romelu Lukaku il a tout simplement été retiré de la liste de joueurs enregistrés pour disputer la Serie A cette saison.

Depuis quasiment un an, il ne s’est pas passé une semaine sans que Victor Osimhen ne fasse parler de lui. Et ça a souvent concerné le PSG ! L’attaquant nigérian a en effet toujours été vu comme l’élément manquant au sein du club parisien, encore plus avec le départ annoncé de Kylian Mbappé. Mais sur le10sport.com, on vous a livré en premiers la vérité sur ce dossier...

Pas d’Osimhen au PSG

Dès le 21 juillet dernier, nous vous avons annoncé qu’Osimhen ne viendrait pas au PSG au cours de ce mercato estival, puisqu’aucune négociation réelle n’existait. Car à Paris on a toujours dit que sans un départ de Gonçalo Ramos ou de Randal Kolo Muani rien ne se ferait à la pointe de l’attaque, surtout pour un joueur dont le prix a oscillé entre les 100 et les 130M€, montant de sa clause de départ.

Aucune folie cet été

Il a fallu attendre la fin du mercato pour que ces informations soient confirmées par l’ensemble des médias français ou encore italiens ! C’est le cas du Parisien, qui assure que le PSG n’a jamais souhaité faire de folies pour Victor Osimhen, surtout avec les deux joueurs sur lesquels Luis Enrique pouvait déjà compter. D’ailleurs, l’été se termine sur une note amère pour le Nigérian, qui n’a pas été inscrit dans la liste de Serie A par son club du Napoli et qui se dirige vers une période extrêmement compliquée.