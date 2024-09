Mercato - OM : «Un joueur au potentiel très élevé» a signé !

Arnaud De Kanel

L'OM n'a pas trainé cet été en annonçant le 30 juin dernier l'arrivée de Lilian Brassier en prêt avec option d'achat obligatoire en provenance de Brest. Si ses débuts sous le maillot olympien sont plutôt mitigés, Roberto De Zerbi croit en lui et voit une grosse marge de progression pour le défenseur français.

Avec onze recrues, l'OM a été l'un des clubs les plus actifs d'Europe lors du mercato estival. Tout avait commencé très tôt avec l'arrivée de Lilian Brassier avant même la nomination de Roberto De Zerbi. Critiqué après des premiers pas difficiles, l'ancien joueur de Brest a le soutien de son coach.

«Brassier est un joueur au potentiel très élevé»

Privé de Leonardo Balerdi, Roberto De Zerbi a été contraint d'aligner Derek Cornelius aux côtés de Lilian Brassier samedi soir à Toulouse. L'entraineur italien estime que le Français a les capacités de réaliser une très belle carrière.

«Il peut faire une carrière de haut niveau»

« Cornelius a fait un bon match. Murillo et Brassier peuvent faire mieux. Ils peuvent jouer avec plus de courage, avec plus de personnalité, en étant plus agressifs. Parce qu'ils sont des joueurs de haut niveau. Brassier est un joueur au potentiel très élevé. Il doit croire en lui. Parce qu'il peut faire une carrière de haut niveau. Nous devons l'aider, mais pour lui et Amir Murillo, j'attends plus », a déclaré Roberto De Zerbi en conférence de presse. Lilian Brassier appréciera.