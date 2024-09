OM : Un joueur de De Zerbi balance sur son mercato

Arnaud De Kanel

Une semaine après avoir été tenu en échec par Reims, l'OM a renoué avec la victoire en dominant Toulouse. Les têtes ne sont plus préocuppées que par le jeu suite à la fermeture du mercato estival. Un soulagement pour Amine Harit qui aurait pu quitter le club phocéen cet été mais qui aura donc cette chance de s'imposer.

L'OM s'est rassuré avant la trêve en battant facilement Toulouse samedi soir. Décisif à quatre reprises depuis le début de la saison, Amine Harit n'a pas alourdi son bilan statistiques, bien qu'il soit à l'origine du troisième but marseillais après avoir magnifiquement servi Luis Henrique. La coupure va lui faire le plus grand bien après un été très agité où les rumeurs l'envoyaient loin de l'OM.

«J'étais tranquille, j'étais dans mon coin»

En zone mixte, Amine Harit a raconté comment il avait vécu ce mercato. « Je l'ai vécu tranquillement. On sait comment marche le monde du football aujourd'hui. Il se dit énormément de choses, tout n'est pas toujours vrai, tout n'est pas toujours faux. Mais non, j'étais tranquille, j'étais dans mon coin, je travaillais, j'ai beaucoup parlé avec le coach, je sais ce qu'il pense de moi et non, personnellement je suis content, je me sens bien dans cette équipe, dans cette manière de jouer avec les joueurs qu'il y a autour », a déclaré le milieu de terrain de l'OM. Il s'efforce désormais de travailler sur ses statistiques.

«Prendre du plaisir collectivement»

« On m'a toujours fait la réflexion par rapport aux statistiques, donc j'essaie de travailler par rapport à ça, mais l'important ce n'est pas l'individuel, c'est de prendre du plaisir collectivement. L'individuel vient tout seul. Je trouve que quand ça se passe bien collectivement, les buts, les passes décisives, ça vient tout seul », a ajouté Amine Harit. titularisé lors des trois premiers matchs de la saison, le Marocain a montré de belles choses mais il pourrait rapidement déchanter après la trêve en raison du retour d'Ismaël Koné.