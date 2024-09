Mercato : Il annonce un «très grand coach» à l’OM !

Arnaud De Kanel

L'OM de Roberto De Zerbi est toujours invaincu après trois rencontres de Ligue 1. La patte de l'entraineur italien est de plus en plus visible et les éloges continuent de pleuvoir. Les joueurs ont totalement adhéré à sa méthode, à l'image d'Amine Harit qui parle d'un « très grand entraineur ».

Après deux ans passés sur le banc de Brighton, Roberto De Zerbi voulait changer d'air. L'entraîneur italien a atterri à Marseille où il a pris les rênes de l'OM. Pour le moment, tout se passe pour le mieux avec des joueurs à fond derrière lui.

«On se régale»

Samedi soir, l'OM a battu Toulouse pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Les olympiens comptent donc 7 points, 10 buts marqués et 4 encaissés. Le spectacle est au rendez-vous depuis l'arrivée de Roberto De Zerbi, un «très grand entraineur» selon Amine Harit.

«C'est un très, très grand coach»

« Franchement, on se régale, que ce soit aux entraînements ou en match. Je pense que ça se voit sur le terrain le week-end, mais c'est le résultat du travail à l'entraînement. À l'entraînement, il n'y a pas de moments tranquilles, c'est tout le temps à 100 %. C'est un très, très grand coach. J'espère qu'il va pouvoir nous guider là où on veut aller et nous permettre de faire une grande saison avec l'Olympique de Marseille cette année », a déclaré le milieu de l'OM en zone mixte.