Mercato : Le PSG fait trembler un cador à l'étranger

Axel Cornic

Depuis un an désormais, le Paris Saint-Germain a montré vouloir miser sur les talents français et surtout sur les cadres de l’équipe de France, comme Lucas Hernandez ou Ousmane Dembélé. Et cela pourrait bien continuer au cours des prochaines saisons, notamment avec Mike Maignan et Theo Hernandez, deux tauliers des Bleus et de l’AC Milan.

Lors de l’arrivée de QSI, les plus grandes stars étrangères ont débarqué au PSG. De Zlatan Ibrahimovic à Lionel Messi, en passant par Neymar ou David Beckham, ils ont tous apporté leur pierre plus ou moins importante à l’édifice. Mais tout ça a changé...

Le PSG à la française

Car le PSG clame haut et fort avoir changé de projet, s’éloignant du bling-bling pour se concentrer sur la construction d’un collectif solide. Mais les Parisisens ont également décidé d’agrandir leur colonie française et après Lucas Hernandez ou Ousmane Dembélé il y a un an, cela s’est encore une fois confirmé cet été avec l’arrivée du jeune espoir Désiré Doué.

Milan veut bloquer Maignan et Theo Hernandez

Et pourquoi pas continuer, en misant sur Mike Maignan et Theo Hernandez ? C’est en tout cas ce qu’on craindrait en Italie, puisque La Gazzetta dello Sport annonce que l’AC Milan souhaiterait au plus vite prolonger ses deux stars. Les dirigeants pensent en effet que les Parisiens ou les autres top-clubs européens pourraient foncer sur eux si jamais il se retrouvent à un an de la fin de leurs contrats, qui vont jusqu’en juin 2026.