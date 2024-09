PSG : Transfert à 70M€, le vestiaire valide

Arnaud De Kanel

Trois matchs et trois victoires pour le PSG de Luis Enrique, vainqueur dans la douleur du LOSC dimanche soir. Les Parisiens reprennent donc la tête du championnat et passeront la trêve au chaud. Ce début de saison aura été marqué par l'adaptation express de Joao Neves, encore très en vue à Lille. Vitinha est conquis par son compatriote.

Le PSG poursuit sur sa lancée. Dimanche soir, pour leur premier gros choc de la saison, les hommes de Luis Enrique ont fait tomber le LOSC grâce à des réalisations de Vitinha (s.p), Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Tout n'a pas été simple néanmoins, en particulier après la sortie de Joao Neves. L'équilibre de l'équipe a été chamboulé et la nouvelle recrue parisienne apparait déjà comme indispensable. Ce n'est pas Vitinha qui dira le contraire...

«Le groupe a été incroyable, la cohésion, même avec les nouveaux joueurs

« C’était un très grand test pour nous. En face, c’était une équipe très difficile, une équipe de Ligue des champions comme l’avait dit le coach, avec des idées claires sur ce que l’équipe doit faire. C’était un match difficile à jouer, mais le groupe a été incroyable, la cohésion, même avec les nouveaux joueurs. Mais la vérité, ce n’est que le début, il faut que l’on fasse mieux, améliorer certains aspects du jeu. Il faut voir que l’on a affronté une grande équipe de Lille mais on est heureux de la victoire », a tout d'abord commenté Vitinha au micro de DAZN avant d'évoquer le cas Joao Neves.

«C’est facile de jouer avec lui»

« Joao Neves ? J’aime cette façon de jouer de notre équipe. J’aime la façon de jouer de Joao aussi, donc c’est facile de jouer avec lui. Mais la vérité, c’est que l’on a plein d’autres joueurs qui jouent très bien avec notre idée de jeu et c’est bon pour nous. Mais comme je l’ai dit, ce n’était pas encore parfait, on a du travail à faire, mais quand c’est comme ça, il faut gagner et c’est ce que l’on a fait ce soir. C’était un bon match de notre part, ce n’était pas mauvais, mais il y a beaucoup de marge de progression », a ajouté Vitinha.