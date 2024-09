Mercato de folie à l’OM, qui est la meilleure recrue ?

Pierrick Levallet

Le mercato est terminé en France, et l’OM s’est montré plutôt actif cet été. Le club olympien a mis la main sur dix renforts. Les dirigeants marseillais ont essayé de bâtir une équipe à l’image de Roberto De Zerbi, et certaines recrues commencent déjà à briller. Alors pour vous, qui est le meilleur élément qui a rejoint l’OM cet été ? C’est notre sondage du jour !

Le mercato a fermé ses portes ce vendredi soir, et l’OM s’est montré plutôt actif tout au long de l’été ! Le club phocéen, qui cherchait à bâtir une équipe à l’image de Roberto De Zerbi, a mis la main sur une dizaine de nouveaux renforts. Pablo Longoria a planché sur de nombreux dossiers pour satisfaire au maximum son nouvel entraîneur. Le président marseillais a alors bouclé quelques dossiers intéressants comme celui de Mason Greenwood.

L'OM s'est activé en attaque

Revenu de son prêt à Getafe, l’attaquant anglais n’était plus désiré à Manchester United. L’OM n’a alors pas hésité à lâcher 30M€ pour le recruter. Et Mason Greenwood flambe déjà chez les Olympiens (5 buts et une passe décisive en 3 matchs). Le joueur de 22 ans n’est pas le seul élément offensif à avoir rejoint l’OM, puisque Elye Wahi, Jonathan Rowe ou encore Valentin Carboni ont aussi débarqué sur la Canebière cet été.

Longoria a beaucoup recruté dans les autres secteurs aussi

C’est au milieu de terrain que l’OM a également enregistré une signature notable avec celle de Pierre-Emile Højbjerg. L’international danois à quitter Tottenham pour rejoindre le pensionnaire de la Ligue 1 et est donc naturellement très attendu cette saison. Ismaël Koné a aussi rejoint les rangs de Roberto De Zerbi dans l’entrejeu. En défense, l’OM est allé chercher Lilian Brassier et Derek Cornelius. Et pour remplacer Pau Lopez, Pablo Longoria a accordé sa confiance à Geronimo Rulli. Le portier argentin n’est pas le seul gardien de but à avoir atterri sur la Canebière puisque Jeffrey de Lange a débarqué.

