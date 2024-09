Mercato : Une star annoncée au PSG, son club sort enfin du silence

Axel Cornic

Au cours du dernier mercato, le Paris Saint-Germain s’est retrouvé comme toujours au centre d’énormément de débats et de spéculations. Il y a notamment eu le feuilleton Kinglsey Coman, qui après avoir quitté le club très jeune en 2014 a été lié à un possible retour, avec le Bayern Munich plus qu’ouvert à un départ.

Le mercato estival a officiellement fermé ses portes dans la plupart des grands pays du football européen et le PSG s’est montré assez calme. Ils sont en effet seulement quatre à avoir rejoint le club ces derniers mois, avec notamment le Français Désiré Doué ou le Portugais João Neves.

Le PSG se rate sur le mercato, Luis Enrique persiste et signe https://t.co/tWh5qLmId2 pic.twitter.com/YC5jLCwRSJ — le10sport (@le10sport) September 2, 2024

Un retour inespéré au PSG ?

Selon certaines sources, le PSG avait pourtant envie de plus et une occasion s’est présentée avec un international français en cherche de rédemption. Souvent blessé ces dernières saisons, Kingsley Coman pouvait en effet retrouver son club formateur, même s’il a également été annoncé du côté de l’Arabie Saoudite.

« Kingsley Coman reste avec nous »

Finalement, l’ailier de 28 ans n’a pas bougé et ce dimanche le Bayern Munich a scellé son avenir, assurant qu’il n’allait pas partir. « Kingsley Coman reste avec nous » a annoncé d'après Sky Sport Deutschland le directeur sportif Max Eberl, en marge de la rencontre entre Fribourg et le club bavarois (2-0).