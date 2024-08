Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre pour ce grand retour !

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être assez agité du côté du PSG au cours des prochaines heures. Le marché des transferts ferme ses portes dans quelques heures, et le club de la capitale est encore annoncé sur quelques dossiers, dont celui de Kingsley Coman. Un nouveau rebondissement viendrait d’ailleurs de survenir dans cette affaire, avec l’arrivée d’un nouveau prétendant.

Alors que le mercato ferme ses portes dans quelques heures, le PSG n’en aurait pas tout-à-fait terminé avec son recrutement. Le club de la capitale, qui a déjà annoncé les arrivées de Matvey Safonov, João Neves, Willian Pacho et Désiré Doué, attendrait encore de nouveaux renforts dans le secteur offensif. Et dans cette optique, Luis Campos pourrait aller chercher quelqu’un qui connaît déjà très bien le club.

Coman dans le viseur du PSG ?

En effet, le conseiller football du PSG pourrait tenter sa chance avec Kingsley Coman. Le Bayern Munich voudrait se séparer de l’international français, qui est encore sous contrat jusqu’en juin 2027. L’Arabie Saoudite travaillerait d’ailleurs activement sur ce dossier. Mais un nouveau rebondissement serait survenu dans cette affaire.

Arsenal entre dans la danse

TComme le rapporte Mundo Deportivo, Arsenal aurait rejoint la course à Kingsley Coman. Les Gunners chercheraient à se renforcer offensivement, et le profil de l’ailier de 28 ans plairait à Mikel Arteta. Seul problème : Kingsley Coman a un salaire de 20M€ par saison, et le club londonien n’entend pas s’aligner sur ce montant. Reste à voir si Arsenal parviendra tout de même à se mettre d’accord avec l’ancien du PSG, qui se laisse toutes les options ouvertes pour le moment.