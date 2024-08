Mercato : Le PSG a recruté l’un «des meilleurs du monde» ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le PSG n’a pas hésité à débourser la somme de 45M€ pour le recrutement de Willian Pacho. Arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort, le défenseur central équatorien semble déjà bien intégré au sein du club parisien, et bénéficie de la confiance de Luis Enrique. Selon un journaliste local, le numéro 51 est tout simplement l’un des meilleurs jeunes défenseurs centraux du monde.

Le mercato estival du PSG aura été animé. En effet, les dirigeants du club de la capitale ont souhaité se renforcer à tous les postes, et notamment en défense centrale. Alors que certains éléments comme Milan Skriniar ou encore comme Danilo Pereira sont sur le départ, et que Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont indisponibles en raison de blessures, il était donc capital pour Paris de s’attacher les services d’un nouveau défenseur central cet été. A la surprise générale, le PSG a décidé de miser sur Willian Pacho, arrivé en provenance de l’Eintracht Francfort contre la belle somme de 45M€.

Intégration express pour Willian Pacho au PSG

Rapidement, le nouveau numéro 51 du PSG s’est intégré au sein du groupe parisien. D’ailleurs, Luis Enrique a décidé de rapidement le mettre dans le bain en le titularisant au cours des deux premiers matchs de championnat face au Havre et à Montpellier. Interrogé sur Willian Pacho, le journaliste équatorien José Alberto Molestina a affirmé que le joueur de 22 ans était l’un des défenseurs les plus prometteurs au monde.

« Il est l’un des meilleurs défenseurs centraux U23 du monde »

« L’Independiente est une équipe qui joue avec une ligne de trois défenseurs centraux positionnés assez haut, qui pressent un peu et qui ont la possession du ballon, donc il est essentiel que les défenseurs centraux fassent de bonnes sorties de balle et Willian Pacho remplit toutes ces conditions. Ceux qui le connaissent depuis son enfance ne sont pas surpris, ses statistiques sont exceptionnelles, il est l’un des meilleurs défenseurs centraux U23 du monde avec un autre équatorien, Piero Hincapié », a affirmé ce dernier auprès de Foot Mercato.