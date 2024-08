Mercato : L’OM voit le bout du tunnel pour cet indésirable

Alexis Brunet

L’objectif prioritaire de l’OM dans nombreux dans ce cas : Ulisses Garcia, Jordan Veretout, Chancel Mbemba, Azzedine Ounahi ou encore Samuel Gigot. Mais pour le défenseur français, le club phocéen verrait enfin le bout du tunnel, puisqu’il devrait rejoindre la Lazio Rome.

L’OM a beaucoup recruté depuis le début du mercato. Au total, dix joueurs ont rejoint le club phocéen cet été. Une obligation pour offrir un effectif adapté à ce que recherche le nouvel entraîneur olympien, Roberto De Zerbi. Toutefois, dans cette fin de marché des transferts, Pablo Longoria devra surtout s’atteler à vendre.

L’OM doit trouver une solution pour ses indésirables

Parmi les joueurs qui doivent quitter l’OM en priorité, on retrouve les indésirables. Ce sont des éléments sur lesquels Roberto De Zerbi ne souhaite pas s’appuyer et qui doivent se trouver un nouveau point de chute, sous peine de ne pas beaucoup jouer cette saison. Dans ce loft, on peut retrouver : Ulisses Garcia, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Azzedine Ounahi et Jordan Veretout.

Gigot doit s’engager avec la Lazio Rome

Alors que le mercato ferme ses portes le 30 août à 23h, l’OM aurait trouvé une solution pour l’un de ses indésirables. En effet, Samuel Gigot est sur le départ et il devrait s’engager avec la Lazio Rome. D’après Il Messaggero, le club italien aurait un accord avec Marseille pour un prêt avec option d’achat aux alentours de 5M€. De son côté, la Gazzetta dello Sport parle elle d’une option d’achat qui serait obligatoire, d’un montant de 7M€. Le joueur n’aurait toutefois pas encore dit oui.