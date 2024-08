Mercato - PSG : L'Arabie Saoudite lance son offensive

Alexis Brunet

Avant la fin du mercato, le PSG va sans doute chercher à faire signer un attaquant, afin d’apporter plus de choix à Luis Enrique et aussi remplacer Gonçalo Ramos qui s’est blessé face au Havre. Dans ce sens, le club de la capitale piste depuis un certain temps Victor Osimhen. Mais les dirigeants parisiens vont devoir faire face à la concurrence d’Al-Ahli, qui a commencé à lancer son offensive pour le Nigérian.

Il ne reste qu’un peu moins de deux jours aux clubs français pour boucler leur mercato. Pour ce qui est du PSG, l’objectif sera surtout de vendre certains indésirables. Normalement, Manuel Ugarte devrait signer à Manchester United très prochainement, mais d’autres départs pourraient intervenir au milieu de terrain. En effet, Carlos Soler est en discussions avec West Ham depuis plusieurs jours. Aux dernières nouvelles, Danilo Pereira serait également sur le départ et, d’après les informations de RMC Sport, il serait dans le viseur du FC Barcelone, de l’Atlético de Madrid et du FC Porto notamment.

Al-Ahli lance son offensive pour Osimhen

Au-delà des ventes, le PSG rechercherait un attaquant d’ici la fin du mercato, afin d’améliorer son secteur offensif. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens pensent à Victor Osimhen. Ce dernier dispose d’un bon de sortie de la part du Napoli, mais Paris n’est pas tout seul sur le dossier. D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Al-Ahli serait également très intéressé par le Nigérian. Une délégation de la formation saoudienne serait même arrivée en Italie, afin d’avoir des discussions directes avec le buteur et son clan.

Osimhen n’est pas dans les plans du PSG

Toutefois, d’après les informations exclusives le10sport.com, Victor Osimhen n'est pas dans le viseur du PSG pour cet été. Le club de la capitale recherche plutôt un ailier gauche, capable de concurrencer Bradley Barcola. La priorité des dirigeants parisiens se nomme Khvicha Kvaratskhelia, mais contrairement à son coéquipier nigérian, le Géorgien ne dispose pas d’un bon de sortie pour cet été.