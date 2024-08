PSG : Le transfert d’un buteur relancé à la dernière minute ?

Pierrick Levallet

Le mercato prend fin ce vendredi, et le PSG continue d’être annoncé sur certains dossiers. Le nom de Victor Osimhen est notamment toujours évoqué du côté des Rouge-et-Bleu. Mais le buteur nigérian serait également dans le viseur de Chelsea, qui travaillerait activement sur ce dossier et qui pourrait tout relancer au dernier moment.

Alors que le mercato ferme ses portes ce vendredi, le PSG n’a toujours pas réussi à remplacer Kylian Mbappé en attaque. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale donnait sa priorité à un ailier gauche, mais la venue d’un numéro 9 n’est pas à exclure non plus. Dans cette optique, le nom de Victor Osimhen a continué d’être évoqué chez les Rouge-et-Bleu au cours des dernières semaines. Mais d’autres clubs semblent bien mieux placés sur ce dossier.

L’Arabie Saoudite ne lâche rien pour Osimhen

En effet, Victor Osimhen est également dans le viseur de l’Arabie Saoudite. Al-Ahli ne cesse de pousser pour tenter de convaincre le buteur de 25 ans, sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Naples. Chelsea en pince également pour l’international nigérian. Victor Osimhen est même la priorité des Blues en attaque à en croire certaines rumeurs. Et le club londonien pourrait totalement relancer le dossier dans les ultimes heures du mercato.

Chelsea peut «tout relancer au dernier moment»

« Osimhen parle toujours avec Chelsea et veut voir s’ils trouveront un accord. Il leur donne une chance. Les prochaines 24 heures seront cruciales. Reste maintenant à voir si Chelsea arrivera à boucler le dossier d’un point de vue salaire et d’un point de vue indemnité de transfert. Ils ont encore une chance et pourraient tout relancer au dernier moment » a indiqué Fabrizio Romano dans sa chronique pour Caught Offside. Si Victor Osimhen ne semble plus vraiment se diriger vers le PSG, le Nigérian pourrait avoir une chance de rester en Europe si jamais Chelsea trouve la bonne formule dans cette affaire. À suivre...