Mercato - OM : Un attaquant arrive à Marseille, il va signer !

Comme attendu, Neal Maupay va s'engager avec l'OM dans les prochaines heures. En quête d'un avant-centre pour combler la très longue absence de Faris Moumbagna, le club phocéen a ainsi choisi de miser sur le joueur d'Everton et alors que l'accord total a été trouvé pour un prêt avec option d'achat obligatoire, Neal Maupay est arrivé à Marseille. L'officialisation est désormais imminente.

En feu depuis l'ouverture du mercato, l'OM a déjà recruté 10 nouveaux joueurs à savoir Ismaël Koné, Lilian Brassier, Mason Greenwood, Pierre-Emile Höjbjerg, Derek Cornelius, Valentin Carboni, Jeffrey de Lange, Geronimo Rulli, Elye Wahi et Jonathan Rowe. Mais ce n'est pas encore terminé puisqu'un onzième joueur va débarquer d'ici vendredi soir à 23h, date à laquelle le marché fermera ses portes. En effet, les Marseillais veulent recruter un nouvel avant-centre pour compenser la blessure de Faris Moumbagna.

Maupay est à Marseille

Et comme révélé en exclusivité par le10sport.com mercredi soir, les négociations se sont clairement accélérées pour l'arrivée de Neal Maupay. Une tendance qui s'est confirmée ce jeudi puisque l'attaquant d'Everton va bel et bien rejoindre l'OM. Fabrizio Romano a révélé qu'il s'agissait d'un prêt payant assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 5,5M€. Et d'ailleurs, l'officialisation est désormais imminente puisque Neal Maupay est arrivé à Marseille comme l'ont relayé plusieurs supporters sur les réseaux sociaux.

Un latéral droit encore attendu ?

Par conséquent, l'OM tient son nouvel avant-centre et pourrait encore bouger d'ici vendredi soir puisque Roberto De Zerbi souhaiterait encore attirer un latéral droit. Deux joueurs seraient dans le viseur du club phocéen à savoir Kiliann Sildillia (Fribourg) et Lorenz Assignon (Rennes). Sans oublier les nombreux joueurs dont l'OM souhaite se séparer. Par conséquent, cela devrait encore bouger dans les prochaines heures à Marseille aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.