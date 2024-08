Mercato - PSG : Coup de théâtre pour un transfert à 23M€ ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici vendredi soir, le PSG aura la volonté de dégraisser son effectif. Mais le temps presse. Alors qu'il reste un peu plus de 24 heures avant que le mercato ne ferme ses portes, plusieurs joueurs n'entrent plus dans les plans de Luis Enrique, à commencer par Carlos Soler qui serait en discussions avec West Ham pour un transfert qui pourrait avoisiner les 23M€. Cependant, les Hammers sont bloqués car ils doivent vendre avant de lâcher une telle somme.

L'une des priorités du PSG d'ici la fermeture du mercato sera de dégraisser son effectif par le biais de différentes ventes. Il faut dire que jusque-là, le club de la capitale s'est contenté de se séparer de joueurs libres, ou par le biais de différents prêts à l'image de Renato Sanches (Benfica), Gabriel Moscardo (Reims), Lucas Lavallée (Aubagne), Ilyes Housni (Le Havre) ou encore Cher Ndour (Besiktas) et Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen). Par conséquent, le PSG veut désormais boucler des transferts.

Négociations au point mort pour Soler ?

Et alors que la vente de Manuel Ugarte pour Manchester United est quasiment actée, contre un chèque de 60M€, bonus compris, celle de Carlos Soler à West Ham paraissait également très bien engagée. Et pourtant, Florian Plettenberg, journaliste de Sky Allemagne, jette un froid sur ce dossier. Il assure en effet que les négociations sont au point mort pour le transfert de Carlos Soler, qui était évoqué pour un prix avoisinant les 23M€. Et pour cause, les Hammers doivent vendre avant de recruter. L'accord est donc compromis à tel point que voir l'Espagnol rester au PSG n'est plus impossible.

Le PSG dans l'impasse pour son dégraissage ?

Un sacré coup dur pour le PSG qui espère toujours dégraisser son effectif en se séparant de plusieurs indésirables. Mais en plus de Carlos Soler, les discussions semblent également au point mort pour le transfert de Milan Skriniar, un temps annoncé à Al-Nassr en Arabie Saoudite. Autrement dit, l'opération dégraissage du PSG prend du plomb dans l'aile alors que le mercato fermera ses portes vendredi soir à 23h.