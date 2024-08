Mercato : Il snobe l’Arabie Saoudite et quitte l’OM

Axel Cornic

Arrivé en janvier 2022 en provenance du Spartak Moscou, Samuel Gigot serait sur le point de quitter l’Olympique de Marseille en cette toute fin de mercato. Les médias italiens annoncent une arrivée imminente du défenseur central de 30 ans du côté de la Lazio, où il devrait signer un contrat de trois ans.

L’arrivée de Roberto De Zerbi a changé énormément de choses à Marseille, mais pas toujours en bien pour certains. Ils sont nombreux à avoir été écartés de l’équipe par le nouveau coach de l’OM et on parle notamment de plusieurs anciens tauliers, comme Chancel Mbemba et Samuel Gigot.

Gigot file à la Lazio ?

En ce qui concerne le Français, une solution serait toute proche. Sky Sport Italia nous a appris ce jeudi que Gigot serait sur le point de quitter l’OM pour découvrir un tout nouveau championnat, avec la Serie A. Il serait attendu à la Lazio, où il devrait signer un contrat de trois et rapporter près de 3M€ au club marseillais.

Il aurait refusé une belle offre saoudienne

Samuel Gigot semblait pourtant avoir d’autres options en cette fin de mercato. D’après les informations de Il Corriere dello Sport, le défenseur de l’OM aurait refusé une belle offre de la Saudi Pro League pour poursuivre sa carrière à la Lazio, où il disputera la Ligue Europa cette saison. A noter que ces dernières semaines il aurait également refusé plusieurs offres de clubs de Ligue 1.