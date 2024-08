Mercato : L’OM tente un ultime coup en Ligue 1

Alexis Brunet

L’OM touche au but ! Vendredi soir à 23h, le club phocéen en aura terminé avec son mercato. Très prochainement, l’arrivée sous la forme d’un prêt de Neal Maupay devrait être officialisée, mais elle pourrait bien ne pas être la dernière. En effet, avant la fermeture du marché des transferts, Pablo Longoria tente d’attirer le défenseur du Stade Rennais, Lorenz Assignon.

Cet été, l’OM a mis le paquet pour recruter Elye Wahi. L’ancien joueur du RC Lens est arrivé pour 25M€ plus 5M€ de bonus. Roberto De Zerbi veut en faire son numéro neuf titulaire et il comptait sur Faris Moumbagna pour être sa doublure. Malheureusement, le Camerounais s’est blessé et Pablo Longoria a dû lui trouver un remplaçant.

Mercato - OM : Attendu à Marseille, son contrat est dévoilé https://t.co/rsPx6f2gkH pic.twitter.com/oXwfwzfRIW — le10sport (@le10sport) August 29, 2024

Maupay arrive à Marseille

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité mercredi soir, l’OM avançait bien sur la piste Neal Maupay. Tellement bien que ce jeudi, le club phocéen aurait trouvé un accord pour l’arrivée du buteur d’Everton. Le Français devrait débarquer sous la forme d’un prêt, avec option d’achat.

L’OM veut boucler son mercato avec Assignon

Avec l’arrivée de Neal Maupay, l’OM aura donc recruté onze nouveaux joueurs, mais ce n’est pas fini. En effet, d’après les informations de RMC Sport, le club phocéen souhaite boucler un dernier coup avant la fin du marché des transferts. Pour renforcer le poste de latéral droit, Pablo Longoria aimerait bien offrir Lorenz Assignon à Roberto De Zerbi. Le latéral pourrait débarquer sous la forme d’un prêt avec option d’achat, mais il faudra pour cela convaincre le Stade Rennais et devancer Everton qui est également sur le dossier.