Mercato - OM : La condition est connue pour ce transfert de dernière minute !

Thomas Bourseau

Le mercato estival rendra son verdict vendredi soir au douze coups de minuit. D’ici-là, les téléphones chauffent dans les bureaux de l’OM pour les départs, mais aussi les arrivées. Kilian Sildillia serait toujours convoité par la direction phocéenne qui se doit cependant de passer par la case vente avant d’espérer quoi que ce soit avec le latéral droit français.

Kiliann Sildillia (22 ans) a été à deux doigts de connaître un été doré. En effet, avec l’équipe de France olympique emmenée par Thierry Henry aux JO de Paris 2024, le latéral droit de Fribourg a échoué en finale du tournoi de foot masculin face à l’Espagne (5-3 après prolongations). Dans la foulée de la médaille d’argent récolté, Sildillia s’est livré sur son avenir alors qu’il figure dans les petits papiers de l’OM.

Mercato : Nouvel attaquant pour De Zerbi, l'OM prêt à lui briser le cœur ? https://t.co/VpGE3robN9 pic.twitter.com/m5zDJ4lM4K — le10sport (@le10sport) August 28, 2024

Sildillia s’est exprimé sur son avenir

« J’étais jusqu’à présent focalisé sur les Jeux olympiques et sur notre objectif de remporter l’or. Tout le reste n’était pas dans ma tête. Partir en vacances ? Peut-être deux ou trois jours. J’ai d’abord besoin d’un peu de calme pour décompresser. Et j’ai toujours un contrat avec Fribourg. Maintenant, je me dirige vers là-bas ». Et maintenant ? Près de trois semaines sont passées depuis cette déclaration de Kiliann Sildillia à Kicker sans pour autant que le feuilleton autour de son avenir soit réglé.

Sildillia toujours apprécié à Marseille, l’OM sait ce qui lui reste à faire

Du côté de la direction de l’Olympique de Marseille, le cas Kiliann Sildillia serait toujours sur la table. Toutefois, après avoir mené à bien les transferts de dix renforts depuis début juillet, le dernier en date étant Jonathan Rowe la semaine dernière, l’objectif des hauts représentants marseillais est d’alléger l’effectif de Roberto De Zerbi. Sans vente, Sildillia ne déposera pas ses valises dans la cité phocéenne. Le président Pablo Longoria et le conseiller sportif Medhi Benatia ont donc du pain sur la planche en ces heures décisives du mercato.