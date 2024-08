Transferts - OM : Catastrophe, son représentant est porté disparu !

Thomas Bourseau

Tout est allé très vite pour Chancel Mbemba. D’incontournable à paria, sa situation s’est fortement dégradée en l’espace de quelques mois seulement à l'OM. Ces derniers temps, il a été mis à pied et sanctionné financièrement parlant pour son altercation verbale avec Ali Zarrak, bras droit de Medhi Benatia. Et alors que son départ pour l’Arabie saoudite semble être toujours dans les tuyaux, son avocat ne donnerait plus de signe de vie.

Chancel Mbemba est définitivement dans l’œil du cyclone à l’OM. Relégué en équipe réserve avec le reste des membres du loft qui sont des joueurs indésirables aux yeux de Roberto De Zerbi , le défenseur de 30 ans était l’instigateur d’une altercation il y a quelques semaines avec Ali Zarrak, adjoint du conseiller sportif Medhi Benatia et responsable de l’équipe réserve. Selon La Provence, refusant de disputer un match amical à l’approche de son 30ème anniversaire le 8 août dernier, Mbemba aurait appelé Zarak « cousin » à plusieurs reprises malgré les demandes du principal intéressé d’arrêter.

L’OM inflige une sanction à Chancel Mbemba

Résultat, les hauts dirigeants de l’OM ont rendu leur verdict avec une mise à pied pour Chancel Mbemba. Mais ce n’est pas tout. La Provence révélait dernièrement une sanction disciplinaire supplémentaire avec une retenue de salaire de 14 jours pour celui qui était le taulier de la défense de l’Olympique de Marseille la saison passée et qui n’est plus le bienvenu au sein de l’équipe de Roberto De Zerbi depuis la nomination de l’Italien au poste d’entraîneur le 29 juin dernier.

L’avocat de Mbemba demeure introuvable, son transfert en Arabie saoudite en stand-by ?

Et maintenant ? L’avocat de Chancel Mbemba serait tout bonnement « porté disparu » comme le stipule L’Équipe dans son édition de ce jeudi. Le quotidien sportif explique en parallèle que tout ne serait pas encore perdu pour le transfert du défenseur congolais. Quand bien même le mercato fermera ses portes en France vendredi à 23h59, le marché des transferts saoudiens est toujours actif jusqu’au 2 septembre prochain. Et cela tomberait bien puisque L’Équipe assure que Mbemba aurait une touche en Saudi Pro League.