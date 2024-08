Mercato : Un transfert en danger, les images qui font peur à l’OM

Axel Cornic

Poussé vers la sortie depuis le début du mercato estival, Chancel Mbemba ne devrait pas poursuivre sa carrière à l’Olympique de Marseille. Ainsi, plusieurs pistes ont été évoquées pour le défenseur central congolais ces derniers jours et c’est le cas en Italie, avec le Torino qui aimerait s’attacher ses services.

C’est le grand ménage à Marseille et même les anciens tauliers ne sont pas à l’abri. C’est le cas de Chancel Mbemba, qui semblait intouchable il y a encore quelques mois et qui est désormais clairement poussé vers le départ à l’OM, avec même des grosses tensions qui ont fait surface au cours de l’été.

Quel club pour Mbemba ?

Une nouvelle piste a fait surface ces derniers jours, puisque Il Messaggero nous a appris que le défenseur de l’OM serait dans le viseur du Torino, à la recherche de renforts en cette fin de mercato estival. Mais il n’est pas le seul joueur suivi, puisque les Granata aurait commencé à travailler également sur d’autres pistes...

Plutôt Maripan pour le Torino

Et l’une de ces pistes pourrait aboutir et faire de l’ombre à l’OM ! Sky Sport Italia publie en effet ce mercredi soir des clichés de Guillermo Maripan, défenseur central de l’AS Monaco, arriver à l’aéroport de Turin. Il devrait passer ses visites médicales dans la journée de jeudi et pourrait donc bien doubler Mbemba, qui devra trouver une nouvelle solution.