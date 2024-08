Mercato - OM : Un club prêt à réunir deux indésirables de Roberto De Zerbi ?

Axel Cornic

Les derniers jours du mercato estival vont être très agités à l’Olympique de Marseille, qui va devoir régler l’avenir de nombreux indésirables. C’est le cas avec Samuel Gigot ainsi qu’avec Chancel Mbemba, qui ont été écarté des entrainements collectifs et qui n’ont pas joué la moindre minute depuis le début de la saison.

Une page se tourne à Marseille avec l’arrivée de Roberto De Zerbi et ses nombreuses recrues. Mais une page se tourne surtout pour les joueurs qui n’entrent plus dans les plans de l’OM et ils sont nombreux, de Jordan Veretout à Chancel Mbemba, en passant par Samuel Gigot.

Gigot vers la Lazio...

En ce qui concerne les deux derniers, ils pourraient poursuivre leur carrière en Serie A. Il Messaggero annonce en effet ce mercredi qu’un accord total aurait été trouvé entre l’OM et la Lazio pour Gigot, qui est d’ailleurs attendu à Rome dans les prochains jours. Mais il pourrait bien ne pas être le seul Marseillais à rejoindre le club laziale !

Mbemba aussi ?

Car d’après les informations du quotidien transalpin, la Lazio serait également sur les traces de Chancel Mbemba ! Les deux pourraient donc reformer la paire de défenseur de l’OM sous les ordres de Marco Baroni, de l’autre côté des Alpes. A noter que l’international congolais serait également dans le viseur d’un autre club de Serie A, avec le Torino.