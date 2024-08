Mercato - OM : Un buteur va au clash pour son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

D'ici vendredi soir, date à laquelle le mercato fermera ses portes, l'OM cherchera à dénicher un nouvel avant-centre afin de compenser la grave blessure de Faris Moumbagna qui va rater toute la saison après sa rupture des ligaments croisés. Dans cette optique, le club phocéen s'intéresse à Antonio Sanabria. Un dossier compliqué compte tenu des exigences du Torino, mais l'OM pourrait bien compter sur la volonté du joueur, prêt à forcer son départ.

Très actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'en a pourtant pas terminé avec son recrutement alors que le marché des transferts s'achève vendredi à 23h. Et pour cause, Roberto De Zerbi estime que son secteur offensif n'est pas au complet, notamment au poste d'avant-centre. Il faut dire que derrière Elye Wahi, l'OM ne possède aucun avant-centre de métier depuis la grave blessure de Faris Moumbagna, victime d'une rupture des ligaments croisés du genou. Par conséquent, le club phocéen doit absolument trouver un nouveau joueur à ce poste. La priorité semblait se nommait Neal Maupay, mais l'OM aurait du mal à répondre aux exigences d'Everton qui réclame 8M€, comme révélé en exclusivité par le10sport.com.

Le Torino reste gourmand pour Sanabria...

Ainsi, l'OM explore d'autres pistes à l'image de celle menant à Antonio Sanabria. Mais là aussi, cela s'annonce compliqué. Et pour cause, selon les informations de Gianluca Di Marzio, non seulement le Torino ne vendra pas son attaquant sans avoir trouvé son remplaçant puisque dans le même temps, Pietro Pellegri est également sur le départ. Mais surtout, le club italien réclame 7M€ pour le transfert d'Antonio Sanabria. Et tout cela doit se régler en moins de 48 heures puisque le mercato fermera ses portes vendredi soir.

... qui va forcer son départ

Mais dans ce dossier, l'OM peut compter sur la volonté du joueur. Le journaliste de Sky Italia précise qu'étant donné qu'il n'est que remplaçant au Torino, Antonio Sanabria pourrait forcer son départ afin de s'engager avec le club phocéen où il espère pouvoir obtenir plus de temps de jeu en tant que doublure d'Elye Wahi.