La presse italienne annonce un transfert à l’OM !

Axel Cornic

Après avoir beaucoup recruté ces dernières semaines, l’Olympique de Marseille semble se concentrer sur les départs en cette toute fin de mercato. Et la liste des indésirables est très longue, avec d’ailleurs des cadres des dernières saisons comme Samuel Gigot, dont l’avenir semble d’ores et déjà avoir été décidé.

Lors des deux premières journées de Ligue 1, on a vu beaucoup de nouveaux visages à l’OM, qui a recruté une dizaine de joueurs depuis le début du mercato. Mais le plus dur arrive, puisque Pablo Longoria va désormais devoir trouver une solution pour les joueurs que Roberto De Zerbi ne veut pas.

L'OM veut se débarrasser de ses indésirables

Et le moins que l’on puisse dire c’est que les candidats au départ sont nombreux, avec notamment Chancel Mbemba ou encore Samuel Gigot. Importants dans le dispositif des précédents entraineurs de l’OM, les deux défenseurs n’auraient plus du tout leur place et en ce qui concerne l’international congolais, cela ne s’est pas fait sans quelques tensions.

Tout bouclé pour Gigot à la Lazio ?

Mais les deux pourraient trouver une solution en cette fin de mercato et c’est notamment le cas de Samuel Gigot. D’après les informations de Il Messaggero, le défenseur français se rapprocherait doucement mais surement de la Lazio. Un accord total aurait été trouvé et son départ de l’OM ne serait plus qu’une question de temps.