Mercato - PSG : Transfert à 65M€, son agent a menti ?

A Naples, Victor Osimhen passe un été plus qu’agité. Annoncé au PSG et à Chelsea depuis de longue semaines, l’international nigérian de 25 ans ne devrait s’engager dans aucun des deux clubs européens cités. Néanmoins, quand bien même son agent ait tenu un discours allant à l’opposé, l’attaquant du Napoli serait susceptible d’accepter un pont d’or pour l’Arabie saoudite.

Victor Osimhen (25 ans) était il n’y a pas si longtemps le meilleur buteur de Serie A l’année du Scudetto remporté par le Napoli en 2023. Bien qu’il ait prolongé son contrat en décembre dernier jusqu’à l’été 2026 avec une clause libératoire avoisinant les 130M€, l’attaquant nigérian a publiquement été annoncé sur le départ par son nouvel entraîneur Antonio Conte ces dernières semaines, mais à quelques heures de la clôture du mercato programmée pour vendredi soir à 23h59, Osimhen est toujours un joueur de Naples malgré les incessantes rumeurs l’envoyant au PSG.

L’agent d’Osimhen nie un transfert en Arabie saoudite

Et pourtant, le10sport.com vous dévoilait le 21 juillet dernier que le Paris Saint-Germain refusait de faire de Victor Osimhen une cible estivale et n’avait en aucun cas ouvert les discussions avec les parties concernées dans le cadre d’un éventuel transfert. La récente blessure de Gonçalo Ramos n’aurait en aucun cas changé la donne aux yeux des dirigeants parisiens d’après Foot Mercato et le journaliste de L’Équipe qu’est Loïc Tanzi. Ces dernières semaines, il est question d’un potentiel transfert en Arabie saoudite pour Osimhen. Mais qu’en est-il vraiment ? Son agent Roberto Calenda démentait subtilement cette hypothèse sur son compte X dernièrement. « Comme je l'ai dit, il ne s'agit pas d'un paquet à expédier loin pour faire de la place à de nouveaux prophètes. Victor a été élu footballeur africain de l'année, huitième au Ballon d'Or, il a encore beaucoup à faire en Europe. Il faut du respect et de l'équilibre ».

Osimhen finalement prêt à partir à Al-Ahli ?

Et pourtant, le feuilleton Victor Osimhen ne cesse de prendre de l’ampleur dans l’actualité mercato de l’Arabie saoudite. En effet, le Nigérian ferait l’objet d’une offre de transfert de 65M€ d’Al-Ahli bonus compris d’après le journaliste Fabrizio Romano. Sky Sport, par le biais de son journaliste Gianluca Di Marzio, a assuré que le pensionnaire de Saudi Pro League n’abandonnait pas la piste Victor Osimhen. Le club de Riyad Mahrez continuerait ses manœuvres en coulisses pour parvenir à recruter l’attaquant du Napoli qui serait ouvert à cette option à l’instant T.