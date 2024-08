Mercato - PSG : Un ultimatum est lancé pour ce gros transfert

Pierrick Levallet

Le mercato promet d’être assez mouvementé pour le PSG au cours des prochains jours. Le club de la capitale est toujours en quête de renforts sur le plan offensif. Le nom de Victor Osimhen revient alors très souvent ces derniers temps. Le buteur de 25 ans est toutefois dans le viseur de Chelsea. Les Blues viendraient d’ailleurs de lancer un ultimatum pour son transfert.

Le départ libre de Kylian Mbappé au Real Madrid a laissé un vide dans le vestiaire du PSG, que le club de la capitale pourrait combler à quelques jours de la fermeture du mercato. La blessure de Gonçalo Ramos n’arrange pas non plus les affaires de Luis Enrique. Un nouveau buteur pourrait donc débarquer dans les rangs parisiens avant que le marché des transferts ne ferme ses portes.

Le PSG n'abandonne pas le dossier Osimhen

Dans cette optique, le PSG continue de garder un œil sur Victor Osimhen. L’international nigérian est sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Naples, et son départ est annoncé depuis plusieurs semaines maintenant. Luis Campos a l'avantage de bien connaître l'attaquant, passé par le LOSC entre 2019 et 2020. Chelsea travaillerait aussi sur ce dossier. Et le pensionnaire de la Premier League viendrait tout juste de lancer un ultimatum à l’attaquant de 25 ans.

Chelsea attend son feu vert

À en croire les informations du journaliste Ben Jacobs, Chelsea négocierait avec Victor Osimhen pour que les conditions de son contrat correspondent avec leur structure salariale. De son côté, Naples attendrait l’offre des Blues. Mais ces derniers voudraient d’abord se mettre d’accord avec le buteur nigérian. Le club londonien pourrait d’ailleurs ne pas bouger du tout et partir sur une autre piste si jamais aucun terrain d’entente n’est trouvé prochainement. Victor Osimhen est prévenu. S’il ne donne pas son feu vert rapidement, il pourrait voir Chelsea lui fermer la porte au nez. Le PSG, de son côté, se tient toujours à l'affût. À suivre...