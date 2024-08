Mercato - OM : Coup dur à Marseille pour ce transfert de dernière minute !

Thomas Bourseau

C’est la tuile à l’OM. Afin de remplacer Faris Moumbagna qui s’est blessé au genou, les dirigeants marseillais jetteraient leur dévolu sur Neal Maupay pour qui Everton réclame une indemnité de transfert de 8M€. Cependant, tant que des joueurs n’auront pas quitté l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria aura les pieds et les poings liés dans cette affaire. Explications.

Vendredi dernier, l’OM a officialisé la venue de Jonathan Rowe. L’attaquant latéral de 21 ans a déposé ses valises dans la cité phocéenne après qu’un prêt payant d’’une saison avec une obligation d’achat pour un montant global de 17M€ soit convenu avec Norwich. Une recrue qui a fait le bonheur de Roberto de Zerbi de par la volonté de l’international espoir anglais de rejoindre l’Olympique de Marseille. En conférence de presse, l’entraîneur italien annonçait cependant la couleur pour la dernière semaine du mercato. « Il reste encore du mouvement pour compléter le mercato, car la seule note négative, c’est la blessure de Faris Moumbagna ».

Neal Maupay, l’heureux élu pour remplacer Faris Moumbagna

Pour rappel, le 17 août dernier sur la pelouse du Stade Brestois (5-1), Faris Moumbagna (24 ans) se blessait gravement quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Verdict : une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit qui va priver l’attaquant camerounais de plusieurs mois de compétition. Comme Roberto De Zerbi l’a publiquement fait savoir, il attend de ses dirigeants le recrutement d’un nouvel attaquant et Neal Maupay (28 ans) est une piste confirmée par le10sport.com.

Everton veut un transfert sec, l’OM est bloqué par les ventes

D’après nos informations exclusives, Everton a déjà repoussé la première offre de prêt de l’OM et a posé les bases de l’opération : un transfert sec à hauteur de 8M€. L’Équipe confie ce mercredi dans ses colonnes que la piste menant à Neal Maupay est la plus appréciée en l’état dans les bureaux des dirigeants de l’OM et confirme que les Toffees ne veulent entendre parler de rien d’autre que d’un transfert. A l’instant T, se trouvant dans l’obligation de vendre des joueurs avant d’en recruter un autre, l’Olympique de Marseille ne pourrait pas s’aligner sur les demandes d’Everton pour Maupay…