EXCLU - Mercato - OM : Neal Maupay, c’est 8M€

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Toujours en quête d'un renfort offensif d'ici la fin de la saison, l'OM s'active pour Neal Maupay et a même transmis une offre de prêt à Everton. Le club anglais a toutefois refusé la proposition marseillaise et a fixé ses conditions. Selon nos informations, il faudra débourser 8M€ dans le cadre d'un transfert sec pour recruter Neal Maupay.

Hyper actif depuis l'ouverture du mercato, l'OM n'en a toutefois pas terminé avec son recrutement et cherche toujours à renforcer son secteur offensif d'ici le 30 août. Dans cette optique, un ailier gauche est toujours attendu, mais surtout, le club phocéen vise également un avant-centre pour concurrencer Elye Wahi après la grave blessure de Faris Moumbagna, victime d'une rupture des ligaments croisés.

Everton réclame 8M€ pour Maupay

L'une des pistes les plus chaudes de l'OM mène à Neal Maupay. Selon nos informations, les Marseillais ont même transmis une première offre à Everton sous la forme d'un prêt. Une proposition refusée. Et pour cause, d'après nos sources, le club de Liverpool réclame un transfert sec de 8M€ et n'acceptera donc aucune offre inférieure.

Pas d'accord entre l'OM et Maupay, mais...

De son côté, bien qu'il n'y ait pas encore d'accord contractuel avec l'OM, Neal Maupay veut rejoindre le club entraîné par Roberto De Zerbi. Mais après avoir déjà beaucoup investi cet été, les Marseillais devront faire un nouvel effort économique pour boucler le transfert de l'attaquant d'Everton.