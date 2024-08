Mercato - OM : Un problème est identifié avec le successeur de De Zerbi ?

Arnaud De Kanel

Après deux saisons sur le banc de Brighton, Roberto De Zerbi a pris la décision de quitter la Premier League. L'Italien s'est engagé avec l'OM tandis que les Seagulls ont nommé Fabian Hürzeler pour le remplacer. A 31 ans, l'Allemand est attendu au tournant et certains s'inquiètent de voir comment il réagira lorsque son équipe commencera à perdre.

Arrivé en 2022, Roberto De Zerbi a fait passer Brighton dans une autre dimension. Mais après deux saisons à la tête des Seagulls, l'Italien a voulu changer d'air. Il a finalement trouvé un nouveau poste à l'OM où il a merveilleusement bien démarré sa nouvelle aventure. Son successeur à Brighton peut en dire autant. Pour sa première sur le banc la semaine dernière, Fabian Hürzeler a connu la victoire face à Everton (0-3). Des débuts rêvés pour le plus jeune manager de l'histoire de la Premier League.

Mercato - OM : Les conditions sont fixées pour un transfert de dernière minute https://t.co/KW6nJG33Rz pic.twitter.com/OW68ZLwXWy — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

Intertitre 2

« Il veut de grandes phases de conservation parce qu'il part du principe qu'il faut fatiguer l'adversaire. Mais il ne veut pas d'une possession outrancière et stérile non plus. Dans son schéma en 3-4-3, il veut la supériorité au milieu. Avec lui, le gardien devient un joueur de champ pour effectuer le décalage. Et dans le dernier tiers du terrain, quand tu peux rentrer, tu rentres, et tu rentres en nombre. Sa source d'inspiration, c'est le Bayern. Gagner ne suffit pas, il faut gagner avec la manière », souligne notamment Patrick Guillou pour L'Equipe. Cependant, il attend de voir comment Fabian Hürzeler réagira lorsque son équipe ira mal, une situation à laquelle le jeune entraineur allemand n'est pas habitué.

«Fabian Hürzeler a encore beaucoup à apprendre»

« Il va lui falloir s'adapter. Tant qu'il surfe sur la dynamique de l'enthousiasme, son équipe va mettre de la densité, ça, c'est sûr. Mais si ça pioche physiquement... On l'attend sur le plan B, sur le plan C », a ajouté le consultant de beIN SPORTS.

Oke Göttlich, l'ancien président de Fabian Hürzeler à Sankt Pauli, estime qu'il a encore beaucoup à apprendre. « À mon avis, Fabian Hürzeler, en tant que manager de Premier League, a encore beaucoup à apprendre, en dépit de son premier succès. Il n'aime sans doute pas entendre cela mais il va devoir apprendre, notamment à perdre. J'aurais aimé qu'il l'apprenne avec nous, en Bundesliga », a indiqué l'Allemand.