Mercato - ASSE : Un transfert à 10M€ prend forme, la surprise est totale

Surprise du début de saison de l'ASSE, Mathis Amougou s'est imposé comme un joueur important dans le système d'Olivier Dall'Oglio. Mais ses prestations ne sont pas passées inaperçues puisque le Bayer Leverkusen serait passé à l'action, offrant 10M€ aux Verts pour le transfert de leur joyau. Un départ auquel l'ASSE ne s'attendait pas.

Le retour en Ligue 1 est plus compliquée qu'attendu pour l'ASSE, battue sur la pelouse de l'AS Monaco puis à domicile contre Le Havre. Seule éclaircie au tableau, l'éclosion d'un jeune talent : Mathis Amougou. Titulaire lors des deux premières journées à la surprise générale, le jeune milieu de terrain de 18 ans a même disputé l'intégralité des deux matches. Mais surtout, Mathis Amougou a brillé, s'imposant comme l'un des meilleurs stéphanois de ce début de saison.

Leverkusen lâche 10M€ pour Mathis Amougou

Et bien évidemment, le talent de Mathis Amougou ne passe inaperçu sur le mercato. A tel point que selon les informations du journaliste de France Football Nabil Djellit, le Bayer Leverkusen aurait transmis une offre de 10M€ pour recruter le crack de l'ASSE. Il faut dire que la Bundesliga raffole des talents de Ligue 1 et a pris l'habitude de piocher dans les effectifs français pour en recruter les plus grands espoirs. Reste à savoir si les Verts accepteront cette proposition.

Un joueur très apprécié par Olivier Dall'Oglio

Quoi qu'il en soit, en cas de départ, Olivier Dall'Oglio devrait être déçu. Après la défaite contre l'AS Monaco, l'entraîneur de l'ASSE ne manquait effectivement pas d'encenser Mathis Amougou. « Mathis ne me surprend pas. Depuis qu'il est revenu de sa sélection (l'Euro U19 disputé avec l'Équipe de France, ndlr), il amène une touche de plus, sa technique et sa vision du jeu. Parfois, il a été un petit peu esseulé ce soir. On a vu aussi Ben Old qui a beaucoup travaillé, qui a proposé des choses. On a besoin d‘avoir des automatismes au milieu de terrain. Il faut qu’on soit plus fort, il faut qu’on se connaisse plus pour aller plus vite. Mathis a fait son match », confiait-il.