Mercato : Le PSG reçoit déjà une offre de transfert pour 2025 !

Thomas Bourseau

Xavi Simons (21 ans) est une pépite néerlandaise qui appartient certes au PSG, du moins jusqu’en 2027, mais que plusieurs clubs européens se sont arrachés pendant le mercato. Le Bayern Munich ou encore le FC Barcelone se sont penchés sur sa situation, mais c’est le RB Leipzig qui a une nouvelle fois su tirer son épingle du jeu avec un prêt flambant neuf. Et à l’été 2025, le club allemand prévoit déjà de revenir à la charge auprès du Paris Saint-Germain, mais avec cette fois-ci l'intention de boucler un transfert définitif.

Au vu de ses performances remarquées au PSV Eindhoven qui lui avaient d’ailleurs valu une convocation pour la Coupe du monde 2022 avec les Pays-Bas, Xavi Simons a été rapatrié par le PSG qui exerça sa clause de rachat à 6M€. Néanmoins, le milieu offensif et ailier néerlandais de 21 ans n’a jamais arboré la tunique parisienne depuis. Et pour cause, Simons avait été envoyé au RB Leipzig en prêt à l’été 2023 dans la foulée de son retour au Paris Saint-Germain.

Mercato - PSG : Une fake news à 60M€ dénoncée https://t.co/VovkETEnvT pic.twitter.com/BC4BwLn6Gj — le10sport (@le10sport) August 27, 2024

«Notre direction doit négocier cela avec le PSG»

Et alors que les hauts représentants du PSG comptaient sur sa présence dans l’effectif de Luis Enrique pour cette saison, comme le10sport.com vous le dévoilait le 28 mai dernier, le principal intéressé communiquait à ses dirigeants son souhait de repartir du Paris Saint-Germain, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com le 17 juillet.

Résultat ? Le RB Leipzig a récupéré, une nouvelle fois sous la forme d’un prêt d’une saison, la pépite appartenant contractuellement au PSG jusqu’en 2027. Néanmoins, le pensionnaire de Bundesliga compte bien rectifier le tir. « Notre direction doit négocier cela avec le PSG. Pour l'instant, il est prêté ».

«Notre objectif est de garder les meilleurs joueurs comme lui sur le long terme»

« Mais bien sûr, notre objectif est de garder les meilleurs joueurs comme lui sur le long terme ». a clairement fait savoir Oliver Mintzlaff à Sky Deutschland. Le directeur général de Red Bull GmbH a ensuite embrayé sur l’attractivité grandissante du projet sportif du RB Leipzig. Ce qui avait permis au club allemand de conserver Benjamin Šeško en prolongeant son contrat.

Et ce qui pourrait engendrer une issue similaire dans le feuilleton Xavi Simons. « Nous avons maintenant montré que c'est possible, même face à une forte concurrence. Šeško a reçu des offres importantes, y compris de la Premier League, mais il a choisi de rester avec nous et a même prolongé son contrat ».