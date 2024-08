Mercato - PSG : Une fake news à 60M€ dénoncée

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Plus que quelques jours avant la fin du mercato estival et du côté du PSG, un nom fait énormément parler : Victor Osimhen. Avec le départ de Kylian Mbappé et la blessure de Gonçalo Ramos, le Nigérian pourrait être la solution pour renforcer l’attaque de Luis Enrique. Le fait est que des informations contraires arrivent pour Osimhen.

Annoncé en partance de Naples, Victor Osimhen ne sait toutefois pas où il pourrait poser ses valises. Pas tenté par l’Arabie Saoudite et courtisé en Angleterre, le Nigérian regarderait plutôt du côté du PSG. Passé par le LOSC, Osimhen verrait d’un bon oeil un retour en Ligue 1, mais encore faut-il que cela soit réciproque. Le PSG est-il alors intéressé par le buteur de Naples ?

Une offre de 60M€ pour Osimhen

Le dossier Victor Osimhen anime ces derniers jours du mercato et ce mardi, Gianluca Di Marzio a fait une grande annonce concernant le buteur de Naples. En effet, le journaliste italien a annoncé que le PSG n’avait toujours pas oublié le Nigérian. Du côté de Paris, on préparerait ainsi une offre pour recruter Osimhen entre 50 et 60M€.

Le démenti tombe

Mais voilà qu’il n’aura pas fallu longtemps pour que cette information soit démentie. Journaliste pour L’Equipe, Loïc Tanzi a nié cette offensive à venir du PSG pour Victor Osimhen. De son côté, Fabrizio Romano a également fait savoir : « Le PSG n’est actuellement pas en train de travailler sur le deal Osimhen. Aucune offre n’a été transmise ».