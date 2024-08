Mercato - PSG : Un transfert chaud relancé pour 1M€ ?

Thomas Bourseau

Milan Skriniar va devoir prendre une décision déterminante à l’approche de son trentième anniversaire : accepter de drastiquement baisser son salaire actuel perçu au PSG pour continuer à évoluer sur le Vieux Continent. Ou bien, conserver ses émoluments et signer en Arabie saoudite où les discussions auraient déjà commencé entre le Paris Saint-Germain et Al-Nassr.

Du haut de ses 29 ans, Milan Skriniar est amené à changer de club un an seulement après s’être engagé en faveur au PSG. Mais ce dossier fut réglé par le conseiller football Luis Campos avant que Luis Enrique soit nommé entraîneur du Paris Saint-Germain. Au fil de la saison dernière, et plus particulièrement à son retour de blessure, Skriniar a témoigné de son changement de statut et surtout du fait que le technicien espagnol ne voyait pas en lui un titulaire indiscutable. Laissé sur le banc au Havre (4-1) pour la première journée de championnat le 16 août, l’international slovaque n’a pas été retenu dans le groupe d’Enrique pour Montpellier la semaine dernière (6-0).

Skriniar voudrait poursuivre en Europe

Un message clair envoyé par Luis Enrique qui a employé une méthode similaire avec Manuel Ugarte, en partance pour Manchester United d’ici la clôture du mercato le vendredi 30 août au soir. A l’instant T, les dirigeants du PSG ne discuteraient qu’avec Al-Nassr concernant un potentiel transfert de Milan Skriniar. Au sujet de la rumeur Napoli animée par la presse italienne, le PSG croirait à un canular en coulisses d’après L’Équipe. L’Arabie saoudite ne devrait pas être la prochaine destination de Skriniar qui, en l’état, privilégierait grandement un club européen.

Milan Skriniar actuellement condamné à finir en Arabie saoudite à cause de son salaire ?

Cependant, seule l’Arabie saoudite serait à même et encline de lui offrir un salaire similaire à ses émoluments actuels au PSG, qui sont d’’1,1M€ bruts mensuels comme L’Équipe l’affirme ce mardi. A moins que Milan Skriniar soit prêt à considérablement revoir ses ambitions salariales à la baisse, il ne trouvera chaussure à son pied nulle part ailleurs qu’en Saudi Pro League d’ici la fermeture du mercato vendredi prochain.