Mercato - PSG : Après Mbappé, une figure du projet QSI a fait ses adieux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Récemment sacré champion de France U19, Zoumana Camara a pris la décision de quitter le PSG cet été. Le technicien souhaite coacher au plus haut niveau, notamment en Ligue 1. Après Kylian Mbappé, une autre figure du projet QSI a fait ses adieux à la formation parisienne. Retour sur ce départ marquant pour le PSG.

Présent au PSG depuis 2007, Zoumana Camara a traversé les époques. Arrivé sous l’ère Colony Capital, le joueur a été l’un des grands témoins de l’évolution du club parisien. Les Qataris n’ont pas voulu le vendre et lui ont même proposé un projet de reconversion. Entraîneur des U19, il a remporté cette saison le championnat de France. Mais juste après ce titre, Camara a pris la décision de quitter le PSG. Il avait publié un long message sur les réseaux sociaux pour remercier les employés de la formation.

Mercato : Ce joueur du PSG veut rejoindre un club qui fait rêver https://t.co/Ft9pGvfAYp pic.twitter.com/fzie43z4Z5 — le10sport (@le10sport) August 13, 2024

Les adieux émouvants de Camara

« Aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous annonce que je tourne une page importante de ma vie. J'ai eu le privilège de vivre des moments incroyables avec ce club, le PSG, qui a été le club de mon enfance. J'ai grandi avec lui, partageant joies et peines, et c'est ici que j'ai appris le métier d'entraîneur. Mon parcours au PSG a été marqué par des expériences inoubliables et des rencontres extraordinaires. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à tout le club. Du premier président qui m'a fait venir, Alain Cayzac avec Colony Capital, jusqu'à QSI et Nasser Al-Khelaïfi qui ont fait grandir le club, merci de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de cette aventure exceptionnelle » a confié Camara.

Camara déjà désiré

La suite ? Camara espère entraîner une équipe de Ligue 1 ou de Ligue 2. Selon les informations de Foot Mercato, il figurerait sur la short-list du Stade Malherbe de Caen, dirigé depuis quelques jours par Kylian Mbappé. Nicolas Seube a été conforté à son poste, mais Camara pourrait surgir au moindre faux-pas.