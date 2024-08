Mercato - RC Lens : Il recale du lourd pour signer à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Parti de l’OM lors de ce mercato estival pour rejoindre l’OGC Nice, Jonathan Clauss s’était engagé avec le club phocéen il y a deux ans, en 2022. A l’époque, celui qui évoluait au RC Lens était courtisé par de grands clubs européens, mais il avait bel et bien préféré l’OM. Un choix justifié par Clauss.

Révélé sous les ordres de Franck Haise au RC Lens, Jonathan Clauss était, en 2022, courtisé par les plus grands clubs européens. A l’heure de faire un choix pour la suite de sa carrière, l’international français avait opté pour l’OM. Pourtant, des offres plus prestigieuses étaient entre ses mains.

« J’avais envie de découvrir ce club mythique »

Pour RMC, Jonathan Clauss est revenu sur les raisons de sa signature à l’OM, expliquant vouloir connaitre le contexte marseillais : « Bien sûr, sinon je n’aurais pas fait ce choix-là. Mais au final, avec du recul maintenant, ça m’a permis de grandir, de découvrir la Ligue des champions, de découvrir la Ligue Europa. Dans un contexte ultra particulier mais qui est grandiose malgré tout. Voilà pourquoi, moi, j’ai fait ce choix à ce moment-là. J’avais envie de découvrir ce club mythique ».

« J’ai eu des discussions avec l’Atlético de Madrid »

Et à défaut de rejoindre l’OM, Jonathan Clauss aurait notamment pu signer à l’Atlético de Madrid. « C’est vrai que j’ai eu des discussions avec l’Atlético de Madrid. Mais encore une fois, les discours étaient clairs et ils m’avaient voulu dès le départ. Et j’avais fait mon choix immédiatement », a confié le joueur de Nice.