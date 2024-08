Mercato : Il débarque à l’OM et hallucine

Dimanche soir, l’OM n’a pas réussi à obtenir mieux qu’un match nul face au Stade de Reims. Un résultat frustrant pour les hommes de Roberto De Zerbi qui prennent déjà un peu de retard sur le PSG. Cela a toutefois été l’occasion pour les supporters marseillais de voir les premiers pas de la dernière recrue, Jonathan Rowe. Sur les réseaux sociaux, l’attaquant a affirmé avoir halluciné face à l’ambiance du Vélodrome.

Les supporters marseillais étaient très heureux dimanche soir. Après de longs mois d’attente, ils avaient enfin l’occasion de savourer de nouveau un match de l’OM à domicile, au Vélodrome. Malheureusement pour eux, les hommes de Roberto De Zerbi n’ont pas réussi à aller arracher la victoire face à Reims et ils ont dû se contenter d’un match nul (2-2).

New home! Thank you for the warm welcome - atmosphere was crazy😍🩵🤍 pic.twitter.com/csnBPEkeQf