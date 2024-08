Mercato : Une folie a été tentée pour Neymar, le PSG a dit non !

Alexis Brunet

Après six saisons au PSG, Neymar a décidé l’été dernier d’aller voir ailleurs et de rejoindre le club d’Al-Hilal. Mais avant de rejoindre l’Arabie saoudite, le Brésilien aurait pu revenir au FC Barcelone à l’été 2020. En effet, les dirigeants espagnols avaient proposé 110M€ à Paris plus trois joueurs, mais le champion de France avait alors refusé la proposition.

Depuis quelque temps, le PSG semble avoir changé de stratégie sur le mercato. Le club de la capitale ne veut plus miser sur des stars internationales, mais plutôt sur des jeunes talents. Un changement drastique, car il y a quelques années, Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi constituaient l’attaque parisienne.

Le PSG a refusé une offre folle pour Neymar

Ce n’est que l’été dernier que le PSG s’était séparé de Neymar, en le vendant à Al-Hilal. Mais le Brésilien aurait pu quitter Paris bien avant cela. En effet, selon Sport, à l’été 2020, le FC Barcelone avait proposé 110M€ au champion de France plus Jean-Clair Todibo, Ivan Rakitic et le prêt d’Ousmane Dembélé pour faire revenir l’ancien joueur de Santos. Une proposition qu’avaient refusée les dirigeants parisiens, qui attendaient 130M€ minimum.

Neymar est toujours blessé

Depuis son arrivée à Al-Hilal, Neymar n’a pas beaucoup joué. En effet, peu de temps après son arrivée, le Brésilien s’est gravement blessé et il est actuellement toujours indisponible. Au total, l’ancien attaquant du PSG n’a disputé que cinq matches avec le club saoudien, pour un but et trois passes décisives.