Mercato : Recalé par l'OM, un attaquant va signer en Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Longtemps annoncé très proche de s'engager avec l'OM, Youssoufa Moukoko se rapproche pourtant grandement de l'OGC Nice. En effet, alors que les Marseillais se sont tournés vers d'autres pistes offensives, les Aiglons, qui cherchent un attaquant d'ici vendredi soir, en ont profité pour accélérer dans ce dossier. Et ils vont probablement rafler la mise.

Cet été, l'OM a longtemps fait du secteur offensif une priorité pour son mercato. Dans cette optique, Mason Greenwood, Jonathan Rowe et Elye Wahi ont été recrutés, alors qu'un autre avant-centre est attendu pour compenser la blessure de Faris Moumbagna. Mais ce ne sera pas Youssoufa Moukoko.

OM : Une recrue conspuée à Marseille, De Zerbi monte au créneau https://t.co/Rk9jKuIgSK pic.twitter.com/K8Y1qgG5Fo — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Moukoko va signer à Nice

Et pour cause, après avoir exploré la piste menant à l'attaquant du Borussia Dortmund, l'OM avait finalement renoncé à boucler cette transaction. Et selon les informations de Fabrizio Romano, c'est désormais l'OGC Nice qui est proche de rafler la mise. Fabrizio Romano assure en effet que l'accord a été trouvé entre les deux clubs pour le prêt avec option d'achat de Youssoufa Moukoko.

L'OM cherche toujours un avant-centre

Les Aiglons tiennent donc leur nouvel avant-centre, mais pas l'OM. En effet, après la blessure de Faris Moumbagna, le club phocéen cherche à recruter un nouvel avant-centre pour concurrencer Elye Wahi. La piste menant à Neal Maupay est notamment explorée. Comme révélé par le10sport.com, Everton réclame d'ailleurs 8M€ pour ce transfert.