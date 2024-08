OM : Menacé pour son avenir, il balance sur son mercato

Arnaud De Kanel

A la recherche de liquidités pour boucler son mercato, l'OM pourrait être amené à se séparer de Geoffrey Kondogbia si une belle offre arrive sur la table. Titularisé dimanche soir face à Reims, l'international centrafricain a d'ailleurs été interrogé sur son avenir en zone mixte. Son sort est entre les mains de ses dirigeants selon lui.

Premier coup d'arrêt pour l'OM de Roberto De Zerbi cette saison. Opposés au Stade de Reims, les Olympiens ont concédé le nul dans un Vélodrome à guichets fermés. Un match particulier pour Geoffrey Kondogbia qui a peut-être vécu ses derniers instants sous la tunique marseillaise.

Mercato : L’OM prépare son transfert, Lens risque de tout faire capoter ! https://t.co/fKEIz6zTf4 pic.twitter.com/Pjc75eDKhO — le10sport (@le10sport) August 26, 2024

Kondogbia sur le départ ?

A l'instar de Bamo Meïté et d'Amine Harit, Geoffrey Kondogbia fait partie des joueurs susceptibles de partir avant la fin du mercato. Le départ du milieu de terrain permettrait d'alléger la masse salariale de l'OM qui ne parvient pas à se séparer de ses indésirables. Interrogé sur son avenir, Kondogbia a répondu.

«Ce n'est pas moi qui prends les décisions»

« Je ne pense pas que ce soit une question qui me concerne. Au niveau du mercato, ce n'est pas moi qui prends les décisions. Donc, après, pour nous, le plus important, comme je dis souvent, c'est le quotidien, c'est tous les jours. Progresser, donner le maximum, avoir cette énergie de porter l'Olympique de Marseille le plus haut possible. Il n'y a que ça qui compte. Donc nous, on se concentre sur le boulot », a déclaré Geoffrey Kondogbia en zone mixte.