Mbappé : Le PSG a-t-il trouvé son remplaçant avec Barcola ?

Après 7 saisons passées sous le maillot du PSG, Kylian Mbappé a décidé de relever un nouveau défi et réaliser par la même occasion son rêve. Désormais au Real Madrid, le capitaine de l’équipe de France a forcément laissé un énorme vide au sein du club de la capitale, qui n’a pour le moment recruté personne pour remplacer Mbappé. Mais le PSG en a-t-il vraiment besoin quand o voit le début de saison XXL de Bradley Barcola ? Est-ce lui qui réussira à faire oublier le désormais joueur des Merengue ?

C’est une nouvelle ère qui a débuté cette saison au PSG. En effet, désormais, le club de la capitale doit évoluer sans Kylian Mbappé, parti au Real Madrid. Comment faire oublier alors le Français ? Luis Enrique a expliqué vouloir mettre l’accent sur le collectif et pour le moment, ça se passe très bien. Sans Mbappé, le PSG cartonne en ce début de saison, vainqueur du Havre (1-4), puis de Montpellier (6-0). Un homme s’est d’ailleurs particulièrement mis en avant côté parisien : Bradley Barcola.

Barcola démarre la saison en trombe

On peut penser que le départ de Kylian Mbappé en a libéré certains au PSG, et cela pourrait notamment être le cas de Bradley Barcola. Excellent lors de la fin de la saison dernière, l’international français a redémarré cette exercice sur les mêmes bases, peut-être même encore plus fort. Buteur face au Havre, Barcola a livré une prestation XXL face à Montpellier en inscrivant un doublé. Dans son couloir gauche, le joueur du PSG a impressionné et forcément, il n’en fallait pas plus pour rajouter de l’huile sur le feu dans le débat suite au départ de Kylian Mbappé.

Le nouveau Mbappé ?

Avec Bradley Barcola, le PSG pourrait bien tenir son nouveau Kylian Mbappé. Suite à la rencontre face à Montpellier, Pascal Dupraz n’avait pas hésité à comparer les deux internationaux français, lâchant : « En préparant l’émission, j’essayais de comparer Barcola aujourd’hui à Mbappé quand il est arrivé au PSG. Mbappé avait marqué plus de buts à Monaco que Barcola en a marqué à Lyon. Barcola a maintenant une année au PSG, mais j’ai l’impression que c’est le même niveau que Mbappé quand il est arrivé au PSG. Ce que j’ai vu contre Montpellier, ça me fait penser à du Mbappé à ses débuts quand il a commencé à flamber. C’est à peu près à ce niveau là ».

Alors, le PSG a-t-il trouvé le remplaçant de Kylian Mbappé avec Bradley Barcola ?