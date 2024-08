PSG : Après sa masterclass, Barcola lâche un gros aveu !

Arnaud De Kanel

Sur la lancée de sa très belle deuxième partie de saison dernière, Bradley Barcola démarre ce nouvel exercice sur les chapeaux de roues. L'ailier tricolore a inscrit un doublé face à Montpellier vendredi, frôlant le match parfait. Il a avoué être beaucoup plus libéré depuis l'Euro.

Bradley Barcola est en très grande forme en ce début de saison. L'ailier français prend ses responsabilités et occupe le rôle de leader de l'attaque parisienne orpheline de Kylian Mbappé. Il a réalisé une masterclass vendredi soir face à Montpellier en se montrant décisif dans l'avant-dernière passe ainsi qu'à la finition avec deux buts. Tout a changé depuis l'Euro selon Bradley Barcola.

«Je me suis un peu plus libéré depuis l’Euro»

Le nouveau meilleur buteur de Ligue 1 a pris conscience de ses qualités et a gagné en assurance. « Ce soir, j’ai pris beaucoup de plaisir, je me sentais libre et l’équipe tournait bien. On a pris du plaisir tous ensemble, et moi aussi personnellement donc c’est parfait. Je pense que je me suis un peu plus libéré depuis l’Euro. J’ai pris conscience que je pouvais faire des différences. Je joue libre et j’ai la confiance de mes partenaires. Je suis bien », a avoué Bradley Barcola au micro de DAZN. Il raconte ensuite ses deux buts.

«C’est quelque chose que je fais depuis très jeune»

« Mon premier but ? C’est en fin de course. Il faut bien la taper après ça part tout seul. Sa première prise de balle sur sa course ? C’est quelque chose que je fais depuis très jeune afin de me la mettre bien devant. Je vois que ça marche encore même dans le monde professionnel. On continue avec ça. Le second ? Honnêtement, je ne sais pas si Ousmane va me la donner, mais j’essaye de me mettre en position pour lui permettre d’avoir une solution ou même de marquer lui-même », a ajouté Bradley Barcola.