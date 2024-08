Vinicius - Mbappé : C’est déjà la panique au Real Madrid !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid s’est accompagnée d’un immense enthousiasme, pour le moment, cela ne répond pas aux attentes. Le club merengue empile les stars, notamment dans le secteur offensif, et en Espagne, on voit clairement cela comme un problème.

Les débuts de Kylian Mbappé au Real Madrid sont loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature cet été. Malgré un but lors de la Supercoupe remportée contre l'Atalanta (2-0), l'ancien du PSG déçoit et sa prestation contre Majorque a même inquiété. Journaliste pour La Cadena SER, Antonio Romero ne cache pas son scepticisme face à la nouvelle attaque XXL du Real Madrid avec Vinicius Junior, Jude Bellingham et Rodrygo pour épauler Kylian Mbappé.

Un premier problème pour l'attaque XXL du Real Madrid

« Sortir Mbappé, Bellingham et Vinicius c’est très compliqué, et ça va être comme ça toute la saison. Quand tu es entraîneur et que tu as ces joueurs sur le terrain et qu’il y a match nul, tu ne les enlèves pas. Ancelotti ne va pas le faire, et aucun autre coach dans le monde. Ils vont tout jouer », assure le journaliste espagnol au micro de La Cadena SER.

Ancelotti, loin d'être convaincu

D’ailleurs, Carlos Ancelotti ne cachait pas sa colère après la prestation de son équipe contre Majorque (1-1) : « Nous ne sommes pas contents, nous aurions pu faire bien mieux. Je ne veux pas trouver d’excuses, nous devions juste faire mieux, avec plus d’attitude. Nous pouvons apprendre beaucoup de ce match car on a vu très clairement où nous pouvions avoir des problèmes. »