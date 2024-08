Encore un masque pour Kylian Mbappé !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il vient tout juste de faire ses premiers pas avec le Real Madrid en compétition officielle, Kylian Mbappé a vécu une situation qui lui a rappelé l'Euro 2024 ce mercredi. En effet, lors du premier match de la compétition, l'attaquant français s'est fracturé le nez. Obligé de porter un masque, la nouvelle avait évidemment fait beaucoup parler. Près de deux mois plus tard, le voilà à nouveau avec un masque sur la tête mais cette fois dans le cadre d'un entraînement spécial au Real Madrid.

Blessé au nez mais pas dans l'incapacité de jouer, Kylian Mbappé avait donc passé le reste de la compétition avec un masque pour se protéger. Pas forcément très à l'aise avec ce nouvel équipement, il n'a pas dû accueillir la nouvelle de la meilleure des manières quand le préparateur physique du Real Madrid est venue mercredi matin pour l'entraînement avec des masques. Un simple test pour connaître plus en détails l'état de forme des joueurs.

Un outil pas confortable

Sur une photo postée par le compte officiel du club, on aperçoit donc ce fameux masque bleu, recouvrant le nez et la bouche entièrement des joueurs et dénommés COSMED K5 d'après RMC Sport. Tous les joueurs ont dû se prêter au jeu, sous l'impulsion de l'initiative d'Antonio Pintus, le préparateur physique du Real Madrid depuis trois ans. Le but étant de faire des tests sur les joueurs, qui ont dû faire des courses à haute intensité.

Un entraînement adapté pour chaque joueur

Antonio Pintus a donc instauré cette séance après les débuts mitigés du Real Madrid en Liga face à Majorque dans le but d'obtenir plus d'informations à propos des joueurs. « C’est une évaluation de l’état de forme du joueur à ce stade de la saison. Le masque est utilisé pour étudier l'oxygène qui atteint les poumons, et le dioxyde de carbone qui est expiré. Avec un logiciel, on peut ensuite établir si un joueur a besoin de plus de travail sur la longue distance, sur les distances courtes, ou s'il est bien » déclare-t-il d'après des propos rapportés par RMC, tout en révélant que les joueurs n'apprécient pas vraiment. Le média précise que le staff pourra ensuite adapter les entraînements en fonction de chaque joueur.