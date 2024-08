PSG - Real Madrid : «Ridicule», il dénonce le Mbappé bashing !

Thomas Bourseau

Depuis ses débuts au Real Madrid il y a une semaine jour pour jour en Supercoupe d’Europe contre l’Atalanta (2-0), Kylian Mbappé est scruté par la presse et notamment en France. Les critiques à son encontre sont quelque peu injustes aux yeux de Frédéric Hermel. Le journaliste qualifie même de « ridicule » le prisme autour de Mbappé en France.

Kylian Mbappé n’a pas été à son meilleur dimanche dernier sur la pelouse de Majorque pour le deuxième match de sa carrière au Real Madrid et sa première sortie en Liga. Contre le club majorquin, Mbappé a été sans réelle idée et peut même être pointé du doigt pour son marquage quelque peu laxiste sur le but de Vedat Muriqi.

«Je trouve ridicule le prisme qu'il y a en France sur les performances de Mbappé»

De quoi déchaîner la presse espagnole, mais aussi certains observateurs français. Et ce dernier point ne passe pas du tout chez Frédéric Hermel. Le journaliste qui couvre l’actualité du football espagnol a partagé le fond de sa pensée sur les ondes de RMC lundi soir. « Je trouve ridicule le prisme qu'il y a en France sur les performances de Mbappé. On regarde à travers les lunettes du PSG. Les fans du PSG qui sont dégoûtés qu'il soit parti pour le Real veulent le fracasser. Et d'autres veulent l'aduler parce qu'il a quitté le PSG. Je trouve qu'hier (dimanche) il fait un match très très correct. Il fait un meilleur match que face à l’Atalanta ».

«Il ne peut que progresser en jouant sous Ancelotti»

Frédéric Hermel demande à tout le monde de passer outre le « prisme parisien » qui est selon lui « idiot » afin de juger correctement les performances de Kylian Mbappé au Real Madrid. « Il est dans les temps pour un deuxième match. J'ai vu tellement de joueurs se fracasser au Real Madrid. On va tenter d'observer ce que fait Kylian Mbappé sans ce prisme parisien qui me semble un peu idiot. J'ai envie qu'il réussisse car je suis un supporter de l'équipe de France et il ne peut que progresser en jouant sous Ancelotti et avec Vinicius, Modric ou encore Carvajal ».