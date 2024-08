Mbappé : Le Real Madrid s’inspire du PSG, c’est la panique en Espagne

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Tenu en échec à Majorque pour la grande première de Kylian Mbappé en Liga, le Real Madrid a clairement déçu alors que son attaque de Galactiques était de sortie. D'ailleurs, en Espagne, on commence à sérieusement s'inquiéter du dilettantisme des joueurs madrilènes en Liga, rappelant que si le PSG peut se le permettre en Ligue 1, le Real ne pourra pas en faire autant dans le championnat espagnol.

Après avoir marqué les esprits en inscrivant son premier but pour ses grands débuts au Real Madrid lors de la victoire en Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta (2-0), Kylian Mbappé était une nouvelle fois aligné dès le coup d'envoi pour la première journée de Liga contre Majorque dimanche soir. Mais cette fois-ci, aucun but n'est venu sauver la prestation de l'ancien attaquant du PSG, vivement critiqué en Espagne après le match nul de son équipe (1-1). D'ailleurs, Santi Giménez, journaliste de La Cadena SER, s'inquiète de la façon dont les stars madrilènes appréhendent la Liga, et craint que le Real Madrid n'imite le PSG.

«Madrid ne peut pas être le PSG»

« Madrid ne peut pas être le PSG, qui a pris le championnat pour acquis. Les Madrilènes doivent toujours être au top de leur forme », assure le journaliste espagnol au micro d'El Larguero, émission de La Cadena SER.

«Si le Real Madrid semble marcher pendant les 20 minutes il aura beaucoup plus de problèmes que le PSG»

Santi Gimenez en rajoute d'ailleurs une couche assurant que « si le Real Madrid semble marcher pendant les 20 premières minutes de la seconde mi-temps dans d'autres matches, il aura beaucoup plus de problèmes que le PSG dans le championnat français, parce que, heureusement, le championnat espagnol est meilleur ». Autrement dit en Espagne, on craint déjà que le Real Madrid ne s'inspire un peu trop du PSG version Ligue 1 qui rencontre une concurrence bien forte que le club merengue en Liga.