Le Real Madrid annonce une erreur avec Mbappé !

Auteur d'un match décevant dimanche soir pour sa grande première en Liga sous la tunique du Real Madrid, Kylian Mbappé a donc raté ses débuts dans son nouveau championnat. Et pire encore : Carlo Ancelotti a reconnu à demi-mot en conférence de presse d'après-match qu'il avait déséquilibré son attaque en mettant Mbappé au poste d'avant-centre.

« Pas un bon résultat. Tête hautes et déjà focus pour le prochain match. Hala Madrid ! ». Voilà les propos lâchés par Kylian Mbappé en story Instagram dans la nuit de dimanche à lundi, après le match nul concédé par le Real Madrid sur la pelouse de Majorque (1-1). Le capitaine de l'équipe de France, qui disputait donc son tout premier match de Liga avec le club merengue, n'a pas été à la hauteur de l'évènement.

Mbappé fautif sur le but

En effet, Mbappé a abandonné le marquage du joueur de Majorque, Muriqi, qui a donc égalisé et arraché le match nul. De plus, sur le plan offensif, la nouvelle star du Real Madrid n'a pas suffisamment pesé sur la défense adverse, et sa complémentarité avec Vinicius Junior et Rodrygo sur le flan de l'attaque est encore loin d'être évidente.

Mea culpa d'Ancelotti ?

D'ailleurs, en conférence de presse d'après-match dimanche soir, Carlo Ancelotti a reconnu son erreur d'organisation tactique en intégrant Kylian Mbappé au poste d'avant-centre : « Un seul des deux entre Mbappé ou Vinicius jouera sur l'aile gauche. Je dois choisir », a indiqué l'entraîneur du Real Madrid, qui songe donc à repositionner Mbappé. Affaire à suivre...