Real Madrid : Kylian Mbappé va déjà exploser un record !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ce dimanche soir, le Real Madrid va faire sa rentrée en Liga en disputant son premier match face au RCD Majorque. Toute l'Espagne du football attend avec impatience les premiers pas de Kylian Mbappé dans ce championnat, 4 jours après ses débuts réussis en finale de la Supercoupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. L'attaquant français, qui rêve de ce club depuis tout petit, déchaîne les foules.

Buteur pour son premier match sous les couleurs du Real Madrid, Kylian Mbappé a parfaitement réussi son premier rencard avec les supporters du club. L'ancien joueur du PSG, visiblement très heureux, sera une nouvelle fois attendu face à Majorque dans le cadre de la première journée de la Liga. Visiblement, tout le monde a envie d'être là pour voir jouer le Français.

Mercato : Ronaldo, Benzema... Il promet du lourd pour Mbappé ! https://t.co/jgkhWwP2kJ pic.twitter.com/lpoH3bvL4j — le10sport (@le10sport) August 18, 2024

La «Mbappémania» prend place

Déjà accueilli de la plus belle des manières juste après l'Euro le mois dernier, Kylian Mbappé semble réjouir beaucoup de supporters du Real Madrid. S'il attendait depuis longtemps de porter les couleurs de ce club, l'inverse est également vrai. L'attaquant français intéresse tout le monde en ce début de saison de Liga et on s'attend à voir de nombreuses personnalités assister au match, d'après les informations de Relevo.

Un record d'affluence

En attendant de savoir comment va agir Kylian Mbappé pour sa première en Liga, Relevo assure qu'un record de fréquentation au stade du RCD Majorque sera battu ce dimanche soir. En effet, plus de 26 000 personnes sont attendues dans les tribunes. Le dernier affrontement entre les deux équipes la saison dernière dans ce stade avait attiré 23 000 personnes. A lui de répondre présent sur le terrain désormais.