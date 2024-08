Real Madrid : Une star du vestiaire lâche une anecdote sur l’arrivée de Mbappé !

Thomas Bourseau

En signant au Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a intégré un groupe qui a gagné au moins une fois la Ligue des champions, Luka Modric en compte six à son actif. David Alaba en est à sa deuxième avec le Real Madrid et a tenu à raconter l’accueil royal réservé à Mbappé et aux recrues merengue.

Kylian Mbappé a rejoint, de son propre aveu et discours, le « club de ses rêves » comme il le publiait sur ses réseaux sociaux le 3 juin dernier en marge de l’annonce de sa venue au Real Madrid. Présenté devant un Santiago Bernabeu plein à craquer et peuplé de 80 000 socios merengue le 16 juillet dernier, Mbappé a depuis effectué ses grands débuts contre l’Atalanta en Supercoupe d’Europe mercredi soir en inscrivant son premier but.

«J'ai expliqué à Mbappé à quel point ce club est formidable»

David Alaba est le nouveau coéquipier de Kylian Mbappé au Real Madrid. Ces dernières heures, dans des propos relayés par des comptes spécialisés sur l’actualité du club merengue comme Madrid Universal sur X, l’Autrichien s’est lâché sur l’intégration de Mbappé, à la madrilène. « J'ai expliqué à Mbappé à quel point ce club est formidable, de la même manière que j'ai appris. J'ai eu la chance d'arriver ici et des joueurs comme Luka Modric, Toni Kroos et Karim Benzema m'ont beaucoup aidé au cours de mes premiers mois ».

«C'est ainsi qu'ils savent ce qui rend le Real Madrid spécial»

« J'essaie de prendre les mêmes responsabilités avec les nouveaux joueurs qui arrivent et avec les plus jeunes de l'équipe. C'est ainsi qu'ils savent ce qui rend le Real Madrid spécial, cette grandeur dont je me suis rendu compte dès mon arrivée dans ce club, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant ». a conclu le défenseur aux trois Ligues des champions.