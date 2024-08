Mbappé - Vinicius : L’annonce qui met le feu en Espagne

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Très attendu pour sa première expérience avec le Real Madrid, Kylian Mbappé n'affiche pas un niveau exceptionnel. Son but face à l'Atalanta Bergame a permis aux supporters de faire la fête mais lors de sa première expérience en Liga dimanche soir face à Majorque, l'attaquant français n'a pas vraiment répondu aux attentes. D'ailleurs des tensions pourraient commencer à naître au sein de l'attaque madrilène à la suite d'un message.

Pas à l'aise dans le jeu et fautif au marquage sur le but de Majorque dimanche soir, Kylian Mbappé n'a pas vécu une première expérience en Liga très convaincante. Raillé dans la presse espagnole, il devra vite répondre aux attentes. D'autant plus qu'il pourrait y avoir de l'eau dans le gaz avec ses coéquipiers. Piqué, Rodrygo aurait laissé un message qui a fait grand bruit en Espagne avant de le supprimer.

Rodrygo auteur d'une incroyable réaction

Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, certains ont parfois évoqué le départ de Rodrygo mais le club a toujours soutenu le joueur et il n'était pas question de le vendre. Mais la presse se focalise surtout sur le trio Mbappé-Bellingham-Vinicius et l'attaquant brésilien a tenu à faire passer un message. « Bonjour les gars, hier (dimanche) le résultat n’était pas ce que nous voulions. En Liga, chaque point fait la différence à la fin. Je suis content de l’objectif et de l’évolution de l’équipe. La semaine dernière, ils (les médias, ndlr) ont parlé du trio Bellingham, Mbappé et Vini, mais ils vont devoir ajouter le R pour Rodrygo à cet acronyme » aurait-il envoyé après le match face à Majorque sur les réseaux sociaux.

« Nous avons un quatuor d’attaquants »

Bien décidé à rester dans la lumière, Rodrygo ne semble pas vouloir que l'on arrête de parler de lui. « Nous avons un quatuor d’attaquants et le reste de l’équipe. Ils ont tous leur importance dans les matchs et montreront leur valeur dans les différentes compétitions auxquelles nous participons. La semaine sera pleine de travail jusqu’à notre prochain match au Bernabéu » aurait-il ajouté, avant de supprimer ces messages. Cette sortie a fait polémique dans la presse espagnole et El Chiringuito précise que ces messages auraient été rédigés par son équipe de communication.