Real Madrid : Quand Booba clashe encore Mbappé !

Booba a par le passé fait l’éloge de Kylian Mbappé sur le son « Kyll » avec Médine en 2018. Mais le temps a fait son oeuvre et le rappeur français a changé sa perception du capitaine de l’équipe de France en le prenant en grippe à plusieurs reprises ces derniers mois. Pour son match raté face à Majorque (1-1), Mbappé s’est encore attiré les foudres et moqueries de Booba.

Kylian Mbappé avait débuté sa nouvelle vie madrilène face à l’Atalanta en Supercoupe d’Europe par une victoire et surtout une réalisation afin d’ouvrir son compteur but (2-0). Ce qui lui permettait d’émuler son idole : Cristiano Ronaldo qui avait lui aussi marqué lors de son premier match en compétition officielle contre le Deportivo La Corogne en 2009 sur penalty.

Real Madrid : Mbappé se fait déjà clasher en Espagne ! https://t.co/Smu1uB3vrI pic.twitter.com/Vr4IghDYzy — le10sport (@le10sport) August 19, 2024

Mbappé transparent à Majorque et fautif sur le but de Muriqi

Toutefois, ce ne fut pas la même chanson pour la première de Kylian Mbappé en Liga dimanche soir à Majorque. Sur la pelouse du Stade Son Moix, le baptême de feu de Kylian Mbappé ne s’est pas passé de la meilleure des manières. Et pour cause, le but égalisateur de Vedat Muriqi est pour lui puisqu’il était au marquage de l’attaquant et dans le secteur offensif, Mbappé n’a pas suffisamment pesé.

Booba se paye Mbappé pour la note de son match !

Kylian Mbappé n’a pas marqué et n’a pas délivré de passe décisive, au contraire de Vinicius Jr qui a servi Rodrygo Goes. Un système de notation sur le match en question a attribué la note de 2,7/10 à Mbappé lorsque Rodrygo a hérité d’un 9/10 et Vinicius Jr d’un 6,6/10. De quoi inspirer Booba, qui a déjà clashé Kylian Mbappé dans le son Abidal de son album Advidam Aeternam et sur les réseaux. Sur X, le célèbre rappeur a posté le message suivant au sujet de la performance de Mbappé. « J’étais ce gars au fond de la classe près du radiateur ». Mbappé appréciera...