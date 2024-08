Mbappé recadré par une autre star du Real Madrid !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

La semaine dernière, Kylian Mbappé faisait ses premiers pas en match officiel avec le maillot du Real Madrid. Buteur mercredi face à l'Atalanta Bergame, il n'a pas été étincelant face à Majorque dimanche soir dans le cadre de la première journée de Liga. A la mi-temps, une discussion a eu lieu entre les attaquants et l'ancien Parisien a vu un de ses coéquipiers prendre les devants.

Pour ses débuts en Liga dans cette nouvelle saison qui démarre, le Real Madrid a été tenu en échec sur la pelouse de Majorque. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont pas proposé un gros niveau de jeu face à une défense bien en place, obligeant à concéder le nul. Très attendu, Kylian Mbappé n'a pas vraiment réussi à tirer son épingle du jeu malgré un petit recadrage de Jude Bellingham à la mi-temps.

Bellingham prend le leadership

Tout nouveau dans cet encadrement offensif, Kylian Mbappé doit encore trouver sa place pour être le plus efficace possible. A la pause du match contre Majorque, une discussion a eu lieu et c'est Jude Bellingham qui a tenu à faire passer un message à Mbappé mais aussi Vinicius et Rodrygo qui étaient là. « Vous trois, il faut finir les actions, parce que courir derrière... c'est très difficile. Essayez, créez de l'espace, tentez des frappes » ordonne presque le joueur anglais dans une vidéo publiée par beIN SPORTS.

Une connexion à travailler

S'il ne s'agit là que du premier match de la saison en championnat, Kylian Mbappé et les autres devront trouver une entente pour éviter une issue dramatique. La connexion entre les quatre attaquants de luxe doit encore être travaillée.